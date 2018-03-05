В Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня благодаря ФК "Шахтер"

В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города.

В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта «Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым». В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города.

Этот проект стал возможен благодаря решению Президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что принесет городу дополнительный финансовый ресурс, сообщает Террикон.

Презентовали Программу городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин. Приехал сегодня в Мариуполь и капитан «горняков» Дарио Срна. Он пообщался с детьми-переселенцами и вручил атрибутику «Шахтера».

Ключевая цель программы – увеличить число занимающихся спортом в городе. Для этого в течение пяти лет в каждом районе появится полноценный современный спортивный комплекс, с плавательными бассейнами, беговыми дорожками, оборудованием для гимнастов, борцов, боксеров и футболистов. На территории школ построят порядка 150 спортивных объектов. В рамках Программы создадут Центр подготовки тренеров и откроют около 100 общественных спортивных клубов.

Вадим Бойченко:

- Через пять лет Мариуполь станет спортивным символом Востока Украины. Здесь будет единственный футбольный комплекс в стране, расположенный на берегу моря. Будем развивать мини-футбол. При каждой школе появятся мультифункциональные поля. Мариуполь станет центром развития молодежного футбола. Я благодарю за такой подарок к 240-летию от всех мариупольцев Президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова.

Сергей Палкин:

- Почему Мариуполь? Потому что это крупнейший город с точки зрения количества сотрудников группы СКМ и город, который принял десятки тысяч переселенцев. Мариуполь – промышленный центр, город, который должен уделять повышенное внимание развитию массового спорта, ведь спорт – это здоровье и активный образ жизни. А здоровье сегодня - это один из ключевых приоритетов развития современного общества.

Дарио Срна:

- В Мариуполь приезжаешь и чувствуешь себя как дома. Сегодня я вижу здесь десятки ребят с горящими глазами, которые любят футбол, любят спорт. И мне хотелось бы, чтобы таких горящих глаз было все больше. Хочется сделать Мариуполь спортивным городом. Теперь победа «Шахтера» означает, что мы можем построить для вас новое поле, позвать работать с детьми лучших тренеров, обеспечить мячами или формой. Уверен, что сотрудничество Мариуполя и «Шахтера» откроет двери в спорт многим детям.