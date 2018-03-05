Полиция возбудила дело после смерти капитана итальянской "Фиорентины"

Это стандартная процедура и никого конкретно стражи правопорядка пока не обвиняют.

Прокурор итальянского города Удине Антонио Де Николо подтвердил, что полиция завела уголовное дело после смерти игрока сборной Италии и капитана "Фиорентины" Давиде Астори.

Вместе с тем, подчеркивается, что это обычная в таких случаях процедура, сообщает Football Italia.

Де Николо объявил в воскресенье, что Астори умер от естественных причин, но в понедельник сказал Радио Раb, что полицейское расследование по мотивам непредумышленного убийства уже открыто.

Читайте такжеКапитан "Фиорентины" умер в результате остановки сердца«Мы возбудили уголовное дело по поводу гипотезы о непредумышленном убийстве», - пояснил он. - Пока это было возбуждено против неизвестных. Мы организовали вскрытие, которое будет проведено во вторник».

Затем он разъяснил ANSA: «Мы обязаны выяснить, была ли смерть Астори трагической фатальностью, если кто-то что-то знал.м На данный момент никто не несет ответственности, и нет никого, кто мог бы ответить на вопросы, связанные с делом. Начало этой судебной процедуры позволяет нам выявить любую ответственность со стороны любого».

Защитник скончался в Удине, поскольку "Фиорентина" должна была сыграть в воскресенье в матче против "Удинезе" в чемпионате Италии среди команд Серии А.

Позже все матчи тура были отменены.