Шевченко вызвал шесть легионеров на мартовский сбор национальной команды Украины

В рамках тренировочного сбора, который начнется ориентировочно 19 марта, национальная сборная планирует провести два спарринга.

Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал фамилии игроков зарубежных клубов, которым отправлены вызовы в национальную команду.

В список легионеров вошли защитник Эдуард Соболь («Славия», Чехия), полузащитники Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) и нападающий Роман Яремчук («Гент», Бельгия), сообщает пресс-служба национальной команды.

Читайте такжеСборная Украины может провести осенью товарищеский матч с ИталиейВ рамках тренировочного сбора, который начнется ориентировочно 19 марта, национальная сборная планирует провести два спарринга — 23 марта (место проведения уточняется, вероятным соперником будет команда Саудовской Аравии) и 27 марта (в бельгийском Льеже против сборной Японии).

В ближайшее время тренерский штаб обнародует весь список футболистов, которые будут работать во время мартовского сбора национальной команды.