Президент "Динамо": если в Мариуполе все будет спокойно, поедем

Игорь Суркис рассказал о перспективах предстоящей игры на втором этапе чемпионата Украины.

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис затронул тему поездки в Мариуполь в предстоящем матче второго этапа чемпионата Украины.

"Мариуполь" попал в Топ-6 команд по итогам первой части соревнований и проведет еще одну домашнюю игру со столичным клубом, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Отвечая на вопрос «Динамо» поедет на выездной матч, Суркис отметил:

- Все будет зависеть от обстановки, если все будет спокойно, то, конечно, мы поедем.

Читайте такжеСуркис: решение CAS по мариупольскому делу мы выполним (видео)Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" откзаалось ехать на первый очный матч двух команд в сезоне в Мариуполь, который должен был пройти 27 августа. КДК ФФУ засчитало "Динамо" техническое поражение со счетом 0:3.

Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария) признал правоту ФФУ и отказал "Динамо" в иске в полном объеме.