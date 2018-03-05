Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов завершился побоищем (видео)

Болельщики «Гоу Эхед Иглс» не перенесли разгрома от «Де Графсхапа».

Поединок 27-го тура первой лиги чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Гоу Эхед Иглс» и «Де Графсхап» завершился грандиозной дракой между болельщиками и футболистами.

Игроки «Де Графсхапа» одержали выездную победу со счетом 4:0 и хотели отпраздновать ее со своими болельщиками, сообщает Sport.ua.

Читайте такжеУЕФА осудил столкновения в Бильбао с участием фанатов "Спартака"Но на поле выбежали раздосадованные поражением фанаты «Гоу Эхед Иглс», сходу атаковавшие футболистов гостей.

В потасовке приняли участие футболисты, болельщики и стюарды. Несколько нарушителей порядка были задержаны.