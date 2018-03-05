Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов завершился побоищем (видео)
11:47, 05 марта 2018Футбол
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Болельщики «Гоу Эхед Иглс» не перенесли разгрома от «Де Графсхапа».
Фанаты подрались после матча чемпионата Нидерландов / UA-Football
Поединок 27-го тура первой лиги чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Гоу Эхед Иглс» и «Де Графсхап» завершился грандиозной дракой между болельщиками и футболистами.
Игроки «Де Графсхапа» одержали выездную победу со счетом 4:0 и хотели отпраздновать ее со своими болельщиками, сообщает Sport.ua.
Читайте такжеУЕФА осудил столкновения в Бильбао с участием фанатов "Спартака"Но на поле выбежали раздосадованные поражением фанаты «Гоу Эхед Иглс», сходу атаковавшие футболистов гостей.
В потасовке приняли участие футболисты, болельщики и стюарды. Несколько нарушителей порядка были задержаны.
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