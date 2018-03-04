"Манчестер Сити" с украинцем Зинченко обыграл "Челси" в центральном матче тура Премьер-лиги
23:09, 04 марта 2018
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Игра завершилась со счетом 1:0.
"Манчестер Сити" продолжает удерживать преимущество над конкурентами в турнирной таблице / premierleague.com
В Манчестере завершился центральный матч игрового дня английской Премьер-лиги, в котором "Сити" принимал лондончкий "Челси" и обыграл соперника.
Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Единственный гол на 46-й минуте игры забил Бернардо Силва.
Читайте также"Манчестер Сити" с украинцем Зинченко букмекеры считают фаворитом №1 на победу в Лиге чемпионовУкраинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, провел 87 минут, получил предупреждение на 24-й минуте, а на 87-й был заменен на Данило да Силву.
Таким образом, на счету "Сити" теперь 78 очков и 18 баллов преимущества в турнирной таблице над "Ливерпулем" (70) и 19 над другой командой из Манчестера - "Юнайтед" (69), который имеет одну игру в запасе.
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