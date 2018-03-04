Капитан "Фиорентины" умер в результате остановки сердца

Прокурор города Удине назвал странным, что подобный инцидент произошел с профессиональным спортсменом.

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер в результате остановки сердца.

Читайте также17-летний футболист бельгийского "Антверпена" умер после тренировкиОб этом сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на главного прокурора города Удине Антонио де Николо.

«Спортсмен умер от остановки сердца по естественным причинам», - сказал прокурор.

Антонио де Николо также назвал странным, что подобный инцидент произошел с профессиональным спортсменом, которого постоянно проверяют врачи.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии отменили все матчи дня чемпионата страны по футболу среди команд Серии А в связи со смертью капитана "Фиорентины" из Флоренции.

Давиде Астори нашли мертвым сегодня утром в номере гостинницы в Удине, где команда должна была провести матч против "Удинезе".