Киевское "Динамо" обыграло "Зарю" в центральном матче тура УПЛ

Игра завершилась со счетом 3:2.

В Киеве на НСК "Олим пийский" завершился центральный матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало луганскую "Зарю" и сумело выиграть матч.

Игра завершилась со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва луганчане дважды по ходу игры вели в счете, но оба раза соперники сравнивали счет.

Читайте также"Мариуполь" выиграл у "Олимпика" и преградил путь дончанам в Топ-6 УПЛНа 49-й минуте счет открыл Игорь Харатин. После контратаки Караваев слева простелил в штрафную, Фаупала не смог пробить, но набежавший Харатин низовым ударом отправил мяч в сетку. А спустя ровно 10 минут - на 59-й - Беньямин Вербич сквитал счет. После навеса Цыганкова Вербич головой отправил мяч в ворота.

Спустя еще 2 минуты - на 61-й - Иури Фрейтас вновь выводит луганчан вперед. Еще одна контратака "Зари", и после после передачи Громова мяч получил Иури и в касание переправил его в ворота. А на 77-й минуте счет сравнял Виктор Цыганков. После передачи в штрафную Мораес отпасовал на Цыганкова, который несильным ударом отправил мяч в дальний угол - 2:2.

Судьба матча решилась в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, когда точный победный удар после навеса с углового головой нанёс Томаш Кендзёра.

Таким образом, киевляне набрали 45 очков и по-прежнему находятся на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ. У "Зари" - 33 очка и 4-е место в УПЛ.