"Сталь" проиграла "Вересу" в матче Премьер-лиги

16:11, 04 марта 2018
Футбол
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Кулиш забил четыре гола в ворота &quot;Александрии&quot; / campeones.ua

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.  

Единственный голевой момент в этой игре произошел на 30-й минуте, когда гол забил Станислав Кулиш. Обрезался игрок "Стали" Кузык, после чего Степанюк с Кулишом убежали вдвоем на одного защитника. Степанюк не пожадничал и отдал пас налево, Кулиш вышел один на один с голкипером Пеньковым и точно пробил низом.

Таким образом, "Верес" набрал 32 очка и сохранил 5-е место в турнирной таблице по итогам первого этапа соревнований. На счету "Стали" 15 баллов и последнее 12-е место.

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Теги: #Верес Ровно#УПЛ-2017/18