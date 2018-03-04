"Сталь" проиграла "Вересу" в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 0:1.

В Киеве на "Оболонь-Арене" завершился матч последнего 22-го тура первого этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского принимала ровненский "Верес" и проиграл.

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный голевой момент в этой игре произошел на 30-й минуте, когда гол забил Станислав Кулиш. Обрезался игрок "Стали" Кузык, после чего Степанюк с Кулишом убежали вдвоем на одного защитника. Степанюк не пожадничал и отдал пас налево, Кулиш вышел один на один с голкипером Пеньковым и точно пробил низом.

Таким образом, "Верес" набрал 32 очка и сохранил 5-е место в турнирной таблице по итогам первого этапа соревнований. На счету "Стали" 15 баллов и последнее 12-е место.