"Мариуполь" выиграл у "Олимпика" и преградил путь дончанам в Топ-6 УПЛ

Игра завершилась со счетом 1:0.

В Мариуполе завершился матч последнего 22-го тура первого этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал донецкий "Олимпик" и выиграл в очень важном с турнирной точки зрения матче.

Игра, в которой команды боролись за 6-7 места по итогам первой части чемпионата и право продолжать борьбу за медали УПЛ завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в середине первого тайма, когда на 29-й минуте хозяева поля убежали в контратаку и Андрей Тотовицкий вывел один на один с голкипером Сергея Болбата, который точно пробил под перекладину.

Таким образом, "Мариуполь" набрал 32 очка и сохранил место в Топ-6 УПЛ по итогам первой части турнира.

У "Олимпика" на счету 28 баллов и команда осталась на 7-м месте.