"Мариуполь" выиграл у "Олимпика" и преградил путь дончанам в Топ-6 УПЛ
15:57, 04 марта 2018
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Игра завершилась со счетом 1:0.
Сергей Бобат принес "Мариуполю" победу над "Олимпиком"/ football24.ua
В Мариуполе завершился матч последнего 22-го тура первого этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал донецкий "Олимпик" и выиграл в очень важном с турнирной точки зрения матче.
Игра, в которой команды боролись за 6-7 места по итогам первой части чемпионата и право продолжать борьбу за медали УПЛ завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Судьба матча была решена в середине первого тайма, когда на 29-й минуте хозяева поля убежали в контратаку и Андрей Тотовицкий вывел один на один с голкипером Сергея Болбата, который точно пробил под перекладину.
Таким образом, "Мариуполь" набрал 32 очка и сохранил место в Топ-6 УПЛ по итогам первой части турнира.
У "Олимпика" на счету 28 баллов и команда осталась на 7-м месте.
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