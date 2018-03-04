"Мариуполь" выиграл у "Олимпика" и преградил путь дончанам в Топ-6 УПЛ

15:57, 04 марта 2018
Футбол
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Сергей Бобат отсудил часть денег у &quot;Металлиста&quot; / football24.ua

Игра, в которой команды боролись за 6-7 места по итогам первой части чемпионата и право продолжать борьбу за медали УПЛ завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в середине первого тайма, когда на 29-й минуте хозяева поля убежали в контратаку и Андрей Тотовицкий вывел один на один с голкипером Сергея Болбата, который точно пробил под перекладину.

Таким образом, "Мариуполь" набрал 32 очка и сохранил место в Топ-6 УПЛ по итогам первой части турнира.

У "Олимпика" на счету 28 баллов и команда осталась на 7-м месте. 

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Теги: #ФК Мариуполь#УПЛ-2017/18