В Италии отменили все матчи дня Серии А из-за смерти капитана "Фиорентины"
14:58, 04 марта 2018
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Давиде Астори скончался в гостинице накануне матча своей команды.
Давиде Астори скончался сегодня ночью в Удине / legaseriea.it
В Италии отмени все матчи дня чемпионата страны по футболу среди команд Серии А в связи со смертью капитана "Фиорентины" из Флоренции.
Давиде Астори нашли мертвым сегодня утром в номере гостинницы в Удине, где команда должна была провести матч против "Удинезе", сообщает официальный сайт турнира.
Подробности инцидента пока не приодятся.
Таким образом, все матчи воскресенья, включая центральную игру "Милан" - "Интер", перенесены на неопределенный срок.
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