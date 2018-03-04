В Италии отменили все матчи дня Серии А из-за смерти капитана "Фиорентины"

Давиде Астори скончался в гостинице накануне матча своей команды.

В Италии отмени все матчи дня чемпионата страны по футболу среди команд Серии А в связи со смертью капитана "Фиорентины" из Флоренции.

Давиде Астори нашли мертвым сегодня утром в номере гостинницы в Удине, где команда должна была провести матч против "Удинезе", сообщает официальный сайт турнира.

Подробности инцидента пока не приодятся.

Таким образом, все матчи воскресенья, включая центральную игру "Милан" - "Интер", перенесены на неопределенный срок.