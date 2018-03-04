В Италии отменили все матчи дня Серии А из-за смерти капитана "Фиорентины"

14:58, 04 марта 2018
Футбол
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Давиде Астори скончался сегодня ночью в Удине / legaseriea.it

Давиде Астори нашли мертвым сегодня утром в номере гостинницы в Удине, где команда должна была провести матч против "Удинезе", сообщает официальный сайт турнира.

Подробности инцидента пока не приодятся.

Таким образом, все матчи воскресенья, включая центральную игру "Милан" - "Интер", перенесены на неопределенный срок.

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Теги: #футбол#смерть футболиста Серия А