Онлайн-видеотрансляция, "Карпаты" - "Шахтер", Премьер-лига, 22-й тур
19:25, 04 марта 2018
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Во Львове проходит последний матч первого этапа соревнований с участием лидера.
"Карпаты" принимают "Шахтер" в матче УПЛ / twitter.com/FCKarpatyLviv
Сегодня во Львове проходит стартовый матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают донецкий "Шахтер".
В этом матче встречаются лидер и аутсайдер турнирной таблицы соревнований. На счету "Шахтера" 48 баллов, а у "Карпат" - 19, сообщает официальный сайт соревований.
Впрочем, с учетом того, что с "Карпат" недавно сняли 6 очков, у команды фактически 13 баллов и она занимает не 9-е место в таблице, а последнее - 12-е. Пока это решение не отразилось на официальной таблице лиги.
Очки необходмы обеим командам - "Шахтер" борется за титул чемпиона Украины, а "Карпаты" за то, чтобы сохранить место в УПЛ на следующий сезон.
Матч во Львове на стадионе "Украина" начнется в 19:30.
ТВ-трансляция - на телеканалале "2+2".
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