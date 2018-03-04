Онлайн-видеотрансляция, "Карпаты" - "Шахтер", Премьер-лига, 22-й тур

19:25, 04 марта 2018
Футбол
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&quot;Карпаты&quot; принимают &quot;Шахтер&quot; в матче УПЛ / twitter.com/FCKarpatyLviv

В этом матче встречаются лидер и аутсайдер турнирной таблицы соревнований. На счету "Шахтера" 48 баллов, а у "Карпат" - 19, сообщает официальный сайт соревований.

Впрочем, с учетом того, что с "Карпат" недавно сняли 6 очков, у команды фактически 13 баллов и она занимает не 9-е место в таблице, а последнее - 12-е. Пока это решение не отразилось на официальной таблице лиги.

Очки необходмы обеим командам - "Шахтер" борется за титул чемпиона Украины, а "Карпаты" за то, чтобы сохранить место в УПЛ на следующий сезон.

Матч во Львове на стадионе "Украина" начнется в 19:30.

ТВ-трансляция - на телеканалале "2+2".

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Теги: #Карпаты#ФК Шахтер#УПЛ-2017/18