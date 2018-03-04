Онлайн-видеотрансляция, "Динамо" - "Заря", Премьер-лига, 22-й тур

В Киеве проходит центральный матч тура.

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" проходит центральный матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 2-е и 4-е места, сообщает официальный сайт соревнований.

УПЛ внесла изменения в турнирную таблицу на основании решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне и теперь у киевлян, как и у всех остальных команд, по 21 проведенному матчу и 6-очковое отставание от "Шахтера" - 42 против 48.

В свою очередь, луганчане продолжают борьбу за 3-4 места с полтавской "Ворсклой".

Матч "Динамо" - "Заря" начнется на НСК "Олимпийский" в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".