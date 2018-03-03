Кошмарный дебют: украинец Коваль в первой игре за "Депортиво" пропустил нелепый гол и получил удаление (видео)

22:17, 03 марта 2018
Футбол
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Максим Коваль провально дебютировал за &quot;Депортиво&quot; / facebook.com/RCDeportivo

Сегодня Коваль сыграл свой первый матч за новую команду - в матче чемпионата Испании "Депортиво" принимал "Эйбар" (1:1).

Украинец пропустил уже на 12-й минуте. Максим совсем неудачно вышел из ворот. Это была первая атака и первый удар "Эйбара" в матче.

В конце первого тайма Коваль получил прямую красную карточку. Коваль пошел в рискованный подкат в нескольких метрах от собственной штрафной и не сумел попасть по мячу. 

Напомним, Максим Коваль перешел в "Депортиво" на правах аренды во время зимнего "трансферного окна". 

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Теги: #Максим Коваль в Депортиво