Кошмарный дебют: украинец Коваль в первой игре за "Депортиво" пропустил нелепый гол и получил удаление (видео)
22:17, 03 марта 2018
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Первый матч за испанскую команду для экс-вратаря "Динамо" Коваля оказался хуже некуда.
Максим Коваль провально дебютировал за "Депортиво" / facebook.com/RCDeportivo
Украинский голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво".
Сегодня Коваль сыграл свой первый матч за новую команду - в матче чемпионата Испании "Депортиво" принимал "Эйбар" (1:1).
Украинец пропустил уже на 12-й минуте. Максим совсем неудачно вышел из ворот. Это была первая атака и первый удар "Эйбара" в матче.
В конце первого тайма Коваль получил прямую красную карточку. Коваль пошел в рискованный подкат в нескольких метрах от собственной штрафной и не сумел попасть по мячу.
Напомним, Максим Коваль перешел в "Депортиво" на правах аренды во время зимнего "трансферного окна".
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