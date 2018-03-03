Кошмарный дебют: украинец Коваль в первой игре за "Депортиво" пропустил нелепый гол и получил удаление (видео)

Первый матч за испанскую команду для экс-вратаря "Динамо" Коваля оказался хуже некуда.

Украинский голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво".

Сегодня Коваль сыграл свой первый матч за новую команду - в матче чемпионата Испании "Депортиво" принимал "Эйбар" (1:1).

Украинец пропустил уже на 12-й минуте. Максим совсем неудачно вышел из ворот. Это была первая атака и первый удар "Эйбара" в матче.

В конце первого тайма Коваль получил прямую красную карточку. Коваль пошел в рискованный подкат в нескольких метрах от собственной штрафной и не сумел попасть по мячу.

Напомним, Максим Коваль перешел в "Депортиво" на правах аренды во время зимнего "трансферного окна".