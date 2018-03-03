ФИФА одобрила введение четвертой замены в футболе

Причиной нового правила, которое будет действовать в дополнительное время матча, является забота о здоровье игроков.

ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) одобрили введение четвертой замены в футболе. Ее разрешено проводить в дополнительное время матча.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеУЕФА собирается ввести четвертую замену в футболеГлавной причиной введения этого правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости. Ранее это правило было протестировано на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании IFAB было принято решение о введении системы видеоповторов в правила футбола.