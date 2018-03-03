"Ворскла" в трудном матче обыграла "Черноморец" в 22-м туре УПЛ

Поединок завершился со счетом 2:1.

В Полтаве сегодня состоялся единственный поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги. "Ворскла" обыграла одесский "Черноморец" и укрепилась на третьем месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился победой полтавской команды - 2:1.

Хозяева забили быстрый мяч - на 17-й минуте после прострела Кулача форвард "Ворсклы" Коломоец оказался первым на мяче и открыл счет, причем сделал это ценой травмы - уже через несколько минут Коломоец покинул поле.

На последней минуте тайма полтавчане удвоили свое преимущество - все тот же Кулач подавал с правого фланга и защитник «Черноморца» Зубейко срезал мяч с свои ворота.

Читайте также"Ворскла" подписала контракт с экс-форвардом "Черноморца"Во втором тайме игра пошла на встречных курсах, и моменты были у обеих команд. На 79-й минуте "Черноморец" на некоторое время вернул интригу, когда после заброса в штрафную площадь мяч отскочил в ноги Бамба, и гвинеец мощным ударом пробил мимо голкипера хозяев Шуста. 2:1.

"Ворскла" набрала 37 очков и отстает от "Динамо" на 5 пунктов (у киевлян - матч в запасе).

Отметим, что еще один поединок 22-го тура, который должен был состояться сегодня, перенесен. Встреча "Зирки" и "Александрии" в Кропивницком должна пройти 6 марта.