Видеоповторы включили в правила футбола

18:38, 03 марта 2018
Футбол
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Использование видеоповторов отныне регламентировано правилами футбола / The Sun

В ходе генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) с сегодняшнего дня включена в правила игры на постоянной основе.

Читайте такжеФФУ начнет тестирование системы видеоповторов уже в этом сезонеДля того, чтобы включить VAR в правила футбола, организации понадобилось около двух лет, чтобы протестировать систему. В ходе тестирования видеоповторы были доступны для использования почти в тысячи поединках.

В то же время журналист Sky Sports Брайан Суонсон сообщил, что ФИФА, а также четыре британских футбольных ассоциации одобрили использование VAR. При этом систему видеоповторов можно будет увидеть уже на поединках чемпионата мира-2018 в то время, как решение о ее внедрении в АПЛ будет принято лишь в следующем месяце.

Система видеоповторов впервые была использована во время клубного чемпионата мира-2016, который проходил в Японии с 8-го по 18 декабря.

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Теги: #видеоповторы в футболе