Исполком ФФУ приостановил полномочия Бандурко, Кочетова и Франкова за нарушения Кодекса этики

Также исполком ФФУ выдвинул президента федерации Андрея Павелко кандидатом в исполком УЕФА.

На заседании исполнительного комитета ФФУ, которое состоялось в пятницу в Днепре, было принято решение приостановить полномочия первого вице-президента ФФУ Александра Бандурко, вице-президента Игоря Кочетова и члена исполкома ФФУ Артема Франкова .

Причиной принятия данного решения называют нарушение этими лицами Кодекса этики и честной игры, а также Этического кодекса УЕФА, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Читайте такжеФФУ выиграло суд у "Динамо" по "делу Мариуполя"Также исполком выдвинул действующего президента ФФУ Андрея Павелко кандидатом в исполком УЕФА.

Напомним, Александр Бандурко, Игорь Кочетов и Артем Франков были свидетелями со стороны «Динамо» на слушаниях «дела Мариуполя» в Спортивном суде Лозанны.

Ранее члены комитета по этике и честной игре признали, что эти представители ФФУ нарушили сразу несколько статей Кодекса этики и честной игры.