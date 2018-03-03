Исполком ФФУ приостановил полномочия Бандурко, Кочетова и Франкова за нарушения Кодекса этики

13:58, 03 марта 2018
Футбол
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Исполком ФФУ приостановил полномочия Бандурко, Кочетова и Франкова / ffu.org.ua

Причиной принятия данного решения называют нарушение этими лицами Кодекса этики и честной игры, а также Этического кодекса УЕФА, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Читайте такжеФФУ выиграло суд у "Динамо" по "делу Мариуполя"Также исполком выдвинул действующего президента ФФУ Андрея Павелко кандидатом в исполком УЕФА.

Напомним, Александр Бандурко, Игорь Кочетов и Артем Франков были свидетелями со стороны «Динамо» на слушаниях «дела Мариуполя» в Спортивном суде Лозанны.

Ранее члены комитета по этике и честной игре признали, что эти представители ФФУ нарушили сразу несколько статей Кодекса этики и честной игры.

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Теги: #Динамо против ФФУ