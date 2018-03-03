Украинский легионер "Ман Сити" Зинченко показал невероятный трюк с мячом (видео)
12:04, 03 марта 2018Футбол
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Завтра Александр Зинченко имеет хорошие шансы сыграть в матче с "Челси".
Зинченко освоился в "Манчестер Сити" / mancity.com
Английский "Манчестер Сити" опубликовал видео в Twitter, на котором украинский легионер "горожан" Александр Зинченко жонглировал мячом, после чего с дальней дистанции отправил его в баскетбольное кольцо.
Похоже, украинский футболист окончательно освоился в стане "Манчестер Сити". Завтра Александр имеет хорошие шансы выйти в "основе" своего клуба в принципиальном поединке с "Челси".
Как сообщал УНИАН, Александр Зинченко сыграл нужное количество матчей в английской Премьер-лиге, чтобы получить медаль чемпиона по окончании сезона.
Absolute madness from @Azinchenko17! #mancitypic.twitter.com/7dWKFGHExk— Manchester City (@ManCity) March 2, 2018
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