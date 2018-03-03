Украинский легионер "Ман Сити" Зинченко показал невероятный трюк с мячом (видео)

12:04, 03 марта 2018
Футбол
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Зинченко готов выйти на поле в сегодняшнем матче &quot;Манчестер Сити&quot; / mancity.com

Похоже, украинский футболист окончательно освоился в стане "Манчестер Сити". Завтра Александр имеет хорошие шансы выйти в "основе" своего клуба в принципиальном поединке с "Челси".

Как сообщал УНИАН, Александр Зинченко сыграл нужное количество матчей в английской Премьер-лиге, чтобы получить медаль чемпиона по окончании сезона.

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Теги: #Зинченко в Манчестер Сити