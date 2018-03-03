Украинский легионер "Ман Сити" Зинченко показал невероятный трюк с мячом (видео)

Завтра Александр Зинченко имеет хорошие шансы сыграть в матче с "Челси".

Английский "Манчестер Сити" опубликовал видео в Twitter, на котором украинский легионер "горожан" Александр Зинченко жонглировал мячом, после чего с дальней дистанции отправил его в баскетбольное кольцо.

Похоже, украинский футболист окончательно освоился в стане "Манчестер Сити". Завтра Александр имеет хорошие шансы выйти в "основе" своего клуба в принципиальном поединке с "Челси".

Как сообщал УНИАН, Александр Зинченко сыграл нужное количество матчей в английской Премьер-лиге, чтобы получить медаль чемпиона по окончании сезона.