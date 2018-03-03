Гусев рассказал, что Ващук должен ему $50 тысяч и не отдает (видео)

Гусев заявил о готовности судиться с Ващуком. Ващук долг отрицает.

Разгорается скандал между полузащитником киевского "Динамо" Олегом Гусевым и экс-игроком киевского клуба Владиславом Ващуком. Гусев говорит, что некогда другу помог деньгами: дал шестьдесят тысяч долларов, а обратно получил — десять. Ващук долг отрицает.

Об этом говорится в сюжете ТСН. "Он просил на короткое время, но прошло уже почти 10 лет, осталось 50 тысяч. Он никогда не отрицал долг, но говорил, что денег нету", - рассказал Гусев.

В материале отмечается, что расписки о долге не было, но были свидетели. Глава Профсоюза футболистов Олег Печерный написал заявление на Ващука в полицию.

Сам Ващук отрицает долг перед Гусевым, а также говорит, что визитов полицейских к нему по этому поводу не было.

В свою очередь Гусев заявил о готовности судиться с Ващуком. "Не дарить же ему эти деньги", - добавил футболист "Динамо".