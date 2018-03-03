Гусев рассказал, что Ващук должен ему $50 тысяч и не отдает (видео)

06:05, 03 марта 2018
Футбол
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Об этом говорится в сюжете ТСН. "Он просил на короткое время, но прошло уже почти 10 лет, осталось 50 тысяч. Он никогда не отрицал долг, но говорил, что денег нету", - рассказал Гусев.

В материале отмечается, что расписки о долге не было, но были свидетели. Глава Профсоюза футболистов Олег Печерный написал заявление на Ващука в полицию.

Сам Ващук отрицает долг перед Гусевым, а также говорит, что визитов полицейских к нему по этому поводу не было.

В свою очередь Гусев заявил о готовности судиться с Ващуком. "Не дарить же ему эти деньги", - добавил футболист "Динамо".

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Теги: #Динамо#Ващук