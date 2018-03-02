"Шахтер" подписал контракт с форвардом "Манчестер Сити"

В составе горняков Оларенваджу Кайоде будет выступать на правах аренды.

«Шахтер» подписал арендное соглашение с нигерийским нападающим Оларенваджу Кайоде, который принадлежит английскому "Манчестер Сити". Аренда форварда в "Шахтере" рассчитана до конца нынешнего сезона, кроме того, по окончании этого срока донецкий клуб имеет право выкупа футболиста.

Об этом сообщает официальный сайт донетчан.

«Шахтер» уже заявил 24-летнего игрока на украинскую Премьер-лигу.

Ранее Кайоде выступал за швейцарский «Люцерн», израильский «Маккаби» Нетания, австрийскую «Аустрию». В составе венского клуба Кайоде стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии сезона-2016/17.

За "Манчестер Сити" игрок не успел провести ни одного матча. В текущем сезоне Кайоде выступал в аренде за испанскую «Жирону», в которой провел 13 матчей и отдал 2 голевые передачи.