Неймар прибыл в Бразилию в инвалидном кресле (фото)

15:37, 02 марта 2018
Футбол
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Неймар готовится пройти операцию в Бразилии / The Telegraph

Об этом сообщила The Telegraph.

«Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в клинике в Париже и серьезность травмы подтвердилась.

У нас не было сомнений насчет лечения. необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативными способами только увеличит риск осложнения травмы», – рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который будет оперировать Неймара.

Как сообщал УНИАН, Неймар получил травму в последнем матче "ПСЖ" с "Марселем". По прогнозам, футболист пропустит около двух месяцев.

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Теги: #Неймар операция