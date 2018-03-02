Неймар прибыл в Бразилию в инвалидном кресле (фото)

Звезда "Пари Се-Жермен" готовится пройти операцию.

Нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в Бразилию для проведения операции на травмированной ноге. 26-летний футболист появился в аэропорту Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии.

Об этом сообщила The Telegraph.

«Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в клинике в Париже и серьезность травмы подтвердилась.

У нас не было сомнений насчет лечения. необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативными способами только увеличит риск осложнения травмы», – рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который будет оперировать Неймара.

Как сообщал УНИАН, Неймар получил травму в последнем матче "ПСЖ" с "Марселем". По прогнозам, футболист пропустит около двух месяцев.