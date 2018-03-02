"Манчестер Сити" с украинцем Зинченко букмекеры считают фаворитом №1 на победу в Лиге чемпионов

Основные конкуренты "Сити" в борьбе за трофей - "Барселона", "Бавария" и "Реал".

Букмекеры оценили шансы 16 участников плей-офф Лиги чемпионов на выигрыш турнира. Согласно букмекерским котировкам, самые высокие шансы на завоевание трофея - у английского "Манчестер Сити".

Престижнейшая букмекерская контора William Hill считает именно команду Гвардиолы главным фаворитом чемпионской Лиги.

Коэффициент на дебютный триумф "Сити" составляет 4,00. Напомним, что в первом матче 1/8 финала "горожане" деклассировали швейцарский "Базель" - 4:0.

Второй в списке претендентов на выигрыш Лиги чемпионов идет "Барселона" (5,00). Третья в списке фаворитов - "Бавария" (5,50). По-сути, немцы уже в 1/4 финала, ведь "Бешикташу" будет крайне сложно отыграться после 0:5 на выезде, сообщает zbirna.com.

На четвертой позиции в списке претендентов на титул разместился "Реал" (6,50). Действующие чемпионы удивили уверенной домашней победой над "ПСЖ" со счетом 3:1, чем заметно повысили доверие букмекеров к себе. А вот парижане потеряли статус одного из главных фаворитов, получив от авторитетной конторы коэффициент 11,00.

Читайте также"Ман Сити" украинца Зинченко добыл первый титул в сезоне, разбив "Арсенал" в Кубке английской лигиШансы донецкого "Шахтера" на победу в Лиге чемпионов оцениваются кофициентом 81,00. У соперника горняков - "Ромы" - этих шансов немного больше (коэффициент 67,00). Букмекеры видят в следующей стадии римлян (1,73), но украинцев никто и не думает списывать (2,00).

Шансы команд выиграть Лигу чемпионов

Манчестер Сити - 4,00

Барселона - 5,00

Бавария - 5,50

Реал - 6,50

ПСЖ - 11,00

Ливерпуль - 11,00

Тоттенхэм - 15,00

Манчестер Юнайтед - 21,00

Ювентус - 26,00

Челси - 34,00

Рома - 67,00

ШАХТЕР - 81,00

Севилья - 151,00

Базель- 2501,00

Порту- 2501,00

Бешикташ - 5001,00

Ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся:

6 марта (Ливерпуль — Порту, ПСЖ — Реал)

7 марта (МанСити — Базель, Тоттенхэм — Ювентус),

13 марта (МЮ — Севилья, Рома — Шахтер),

14 марта (Бешикташ — Бавария, Барселона — Челси).

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.