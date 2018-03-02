"Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в полуфинале Кубка Украины

14:18, 02 марта 2018
Футбол
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Кубок Украины / cup.sport.ua

Жеребьевку провели технический директор ФФУ Олег Протасов и глава Комитета ФФУ по сборным Мирон Маркевич.

Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так:

 СК "Днепр-1" - "Динамо"

"Шахтер" - "Мариуполь"

Полуфиналы будут состоять из одного матча.

Напомним, финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.

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Теги: #Кубок Украины жеребьевка