"Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в полуфинале Кубка Украины

"Динамо" сыграет с "Днепром-1", а "Шахтер" примет "Мариуполь".

В Днепре, на стадионе "Днепр-Арена" прошла церемония жеребьевки полуфинала Кубка Украины по футболу сезона-2017/2018. Жеребьевку провели технический директор ФФУ Олег Протасов и глава Комитета ФФУ по сборным Мирон Маркевич. Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" - "Динамо" "Шахтер" - "Мариуполь" Полуфиналы будут состоять из одного матча. Напомним, финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.

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