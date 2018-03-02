"Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в полуфинале Кубка Украины
14:18, 02 марта 2018Футбол
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"Динамо" сыграет с "Днепром-1", а "Шахтер" примет "Мариуполь".
Кубок Украины / cup.sport.ua
В Днепре, на стадионе "Днепр-Арена" прошла церемония жеребьевки полуфинала Кубка Украины по футболу сезона-2017/2018.
Жеребьевку провели технический директор ФФУ Олег Протасов и глава Комитета ФФУ по сборным Мирон Маркевич.
Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так:
СК "Днепр-1" - "Динамо"
"Шахтер" - "Мариуполь"
Полуфиналы будут состоять из одного матча.
Напомним, финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 пройдет в Днепре 9 мая.
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