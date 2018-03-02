Украинец Зинченко наиграл на медаль английской Премьер-лиги
12:29, 02 марта 2018Футбол
468 0
Украинский футболист сыграл необходимое минимальное количество матчей в Премьер-лиге для получения медали в конце сезона.
Зинченко провел 19 минут в матче "Манчестер Сити" против "Арсенала" / instagram.com/zinchenko_96
Защитник "Манчестер Сити" украинец Александр Зинченко вышел на замену в матче 28-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала". Украинец вышел на поле вместо Уокера на 72-й минуте.
Это 5-й матч для Зинченко в АПЛ. Согласно регламенту чемпионата, в случае победы в турнире, теперь футболист получит медаль, так как сыграл минимальное нужное число матчей для этого.
Читайте такжеУкраинский легионер "МанСити" Зинченко: Гвардиола сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимойЗинченко провел на поле 20 минут. За это время он отдал 28 пасов с точностью 89%, совершил 1 отбор, сделал 2 обводки и 1 раз потерял мяч. По версии портала Whoscored он получил оценку 6,6.
В текущем сезоне украинский хавбек сыграл 10-й матч в составе английского клуба.
За 10 туров до конца чемпионата "Ман Сити" лидирует, опережая "МЮ" на 16 очков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter