Украинец Зинченко наиграл на медаль английской Премьер-лиги

12:29, 02 марта 2018
Футбол
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Зинченко провел 18 минут в матче &quot;Манчестер Сити&quot; против &quot;Арсенала&quot; / instagram.com/zinchenko_96

Это 5-й матч для Зинченко в АПЛ. Согласно регламенту чемпионата, в случае победы в турнире, теперь футболист получит медаль, так как сыграл минимальное нужное число матчей для этого.

Читайте такжеУкраинский легионер "МанСити" Зинченко: Гвардиола сказал, что мне не нужно никуда уходить этой зимойЗинченко провел на поле 20 минут. За это время он отдал 28 пасов с точностью 89%, совершил 1 отбор, сделал 2 обводки и 1 раз потерял мяч. По версии портала Whoscored он получил оценку 6,6.

В текущем сезоне украинский хавбек сыграл 10-й матч в составе английского клуба. 

За 10 туров до конца чемпионата "Ман Сити" лидирует, опережая "МЮ" на 16 очков.

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Теги: #Зинченко Манчестер Сити