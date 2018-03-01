Сборная Украины может провести осенью товарищеский матч с Италией

17:34, 01 марта 2018
Футбол
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Збірна України наступного оку може зіграти до 11 матчів / ffu.org.ua

Конкретики относительно этого матча пока никакой нет.

Тем не менее, есть основания надеяться, что никакие организационные моменты не помешают главной команде страны успешно выступить в Лиге наций и качественно подготовиться к отборочному турниру Евро-2020.

Формально на данный момент у нас всего один официально объявленный контрольный поединок — с Японией 27 марта. Также, есть информация о том. что 23 марта пройдет игра с Саудовской Аравией. Но официально о проведении этого матчи еще не сообщалось. 

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По окончании текущего клубного сезона главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планировал провести два, а то и три спарринга, но результаты переговоров с потенциальными соперниками нам еще неизвестны. Возможно, придется вообще ограничиться только одной игрой — во всяком случае, участники чемпионата мира наверняка уже утвердили все планы своей подготовки. Были разговоры с Турцией, Бразилией и Францией, но их, насколько известно, вел с коллегами наставник нашей команды, а для подписания контрактов этого недостаточно.

На данный момент, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины провела всего три контрольных матча за полтора года, и все свои новые тактические наработки тренерам приходилось внедрять, по сути, в боевых условиях.  

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Теги: #сборная Украины#Шевченко состав сборной