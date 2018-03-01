Сборная Украины может провести осенью товарищеский матч с Италией

Конкретной даты игры пока нет, но есть два "окна" для проведения матча.

Сборная Украины может провести товарищеский матч с командой Италии осенью 2018 года, сообщает Команда 1.

Конкретики относительно этого матча пока никакой нет.

Тем не менее, есть основания надеяться, что никакие организационные моменты не помешают главной команде страны успешно выступить в Лиге наций и качественно подготовиться к отборочному турниру Евро-2020.

Формально на данный момент у нас всего один официально объявленный контрольный поединок — с Японией 27 марта. Также, есть информация о том. что 23 марта пройдет игра с Саудовской Аравией. Но официально о проведении этого матчи еще не сообщалось.

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По окончании текущего клубного сезона главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планировал провести два, а то и три спарринга, но результаты переговоров с потенциальными соперниками нам еще неизвестны. Возможно, придется вообще ограничиться только одной игрой — во всяком случае, участники чемпионата мира наверняка уже утвердили все планы своей подготовки. Были разговоры с Турцией, Бразилией и Францией, но их, насколько известно, вел с коллегами наставник нашей команды, а для подписания контрактов этого недостаточно.

На данный момент, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины провела всего три контрольных матча за полтора года, и все свои новые тактические наработки тренерам приходилось внедрять, по сути, в боевых условиях.