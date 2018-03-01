Матч Премьер-лиги в Кропивницком будет перенесен из-за сильного снегопада

Поединок 22-го тура УПЛ "Зирка" - "Александрия" состоится на несколько дней позже.

В Кропивницком будет пересен матч украинской Премьер-лиги «Зирка» – «Александрия». Причина - сильный снегопад, парализовавший движение транспорта.

Об этом сообщает телеканал «Футбол».

По информации телеканала, поединок, который планировалось провести в субботу в 14.00, будет проведен на следующей неделе, во вторник или среду.

Напомним, что в текущем чемпионате из-за снегопада уже был отложен один матч – второй тайм противостояния "Карпаты" - "Олимпик" во Львове.