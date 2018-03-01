Матч Премьер-лиги в Кропивницком будет перенесен из-за сильного снегопада

12:08, 01 марта 2018
Футбол
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В Кропивницком перенесут матч &quot;Зирка&quot; - &quot;Александрия&quot; / ФК &quot;Карпаты&quot;

Об этом сообщает телеканал «Футбол».

По информации телеканала, поединок, который планировалось провести в субботу в 14.00, будет проведен на следующей неделе, во вторник или среду.

Напомним, что в текущем чемпионате из-за снегопада уже был отложен один матч – второй тайм противостояния "Карпаты" - "Олимпик" во Львове. 

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Теги: #Зирка - Александрия#футбол снегопад