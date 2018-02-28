УПЛ засчитала трем командам ФК «Динамо» Киев технические поражения за неявку в Мариуполь

Таким является результат решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне

28 февраля 2018 года в Украинскую Премьер-Лигу поступило письмо №320 от Федерации футбола Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

В нем сообщается, что 19 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны отказал ФК «Динамо» Киев в удовлетворении жалоб на решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года в делах «О апелляционную жалобу ФК «Динамо» Киев на решение КДК ФФУ от 11.09.2017 «О неявке ФК «Динамо» Киев на матч 7-го тура чемпионата УПЛ 27.08.2017 ФК «Мариуполь» Мариуполь – ФК «Динамо» Киев», «Об апелляционной жалобе ФК «Динамо» Киев на решение КДК ФФУ от 11.09.2017 «О неявке ФК «Динамо» Киев на матч 7-го тура чемпионата Украины U-21 26.08.2017 ФК «Мариуполь» Мариуполь – ФК «Динамо» Киев» и «Об апелляционной жалобе ФК «Динамо» Киев на решение КДК ФФУ от 11.09.2017 «О неявке ФК «Динамо» Киев на матч 3-го тура чемпионата Украины U-19 18.08.2017 ФК «Мариуполь» Мариуполь – ФК «Динамо» Киев».

Всем трем командам засчитаны поражения со счетом 0:3.

В связи с тем, что указанные решения вступили в силу, УПЛ внесла соответствующие изменения в турнирные таблицы Чемпионата УПЛ, Чемпионата U-21 и Чемпионата U-19 сезона 2017/18 годов.