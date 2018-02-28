Бразильский легионер "Зари" Юри обвинил болельщиков "Ворсклы" в расизме

16:23, 28 февраля 2018
Футбол
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Гол Юри стал вторым для луганчан в матче с командой из Полтавы / facebook.com/FCZoryaLuhansk/

Бразилец забил второй гол в матче красивым ударом через себя, сопроводив празднование имитацией движения обезьяны.

«Они называли меня обезьяной и издавали соответствующие звуки, поэтому я и ответил им так», — объяснил Юри в комментарии бразильскому изданию.

При этом 22-летний футболист довольно спокойно относится к ситуации, хотя и считает ее неприятной.

«Подобное происходит в футболе не впервые. Лично я не стыжусь быть черным, хотя другие очень сильно переживают. Надеюсь, когда-нибудь все это закончится, ведь во всех людях течет красная кровь».

Юри перебрался в "Зарю" из бразильского "Аваи" минувшим летом, с тех пор сыграв 21 матч и забив 6 голов за клуб во всех турнирах.

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Теги: #Заря в УПЛ#расизм в футболе