Бразильский легионер "Зари" Юри обвинил болельщиков "Ворсклы" в расизме

Неприятный эпизод с игроком случился в матче УПЛ.

Нападающий луганской "Зари" Юри заявил, что на протяжении всего матча против полтавской "Ворсклы" (3:0) подвергался расистским выкрикам со стороны болельщиков полтавчан, сообщает SportArena со ссылкой на Espn.com.br.

Бразилец забил второй гол в матче красивым ударом через себя, сопроводив празднование имитацией движения обезьяны.

«Они называли меня обезьяной и издавали соответствующие звуки, поэтому я и ответил им так», — объяснил Юри в комментарии бразильскому изданию.

При этом 22-летний футболист довольно спокойно относится к ситуации, хотя и считает ее неприятной.

«Подобное происходит в футболе не впервые. Лично я не стыжусь быть черным, хотя другие очень сильно переживают. Надеюсь, когда-нибудь все это закончится, ведь во всех людях течет красная кровь».

Юри перебрался в "Зарю" из бразильского "Аваи" минувшим летом, с тех пор сыграв 21 матч и забив 6 голов за клуб во всех турнирах.