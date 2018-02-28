Игрок бельгийского "Гента" Яремчук: "Динамо" убило во мне футболиста

15:38, 28 февраля 2018
Футбол
791 0
Яремчук гораздо лучше чувствует себя в "Генте", чем в "Динамо" / twitter.com/KAAGent

«Сейчас я вешу на четыре килограмма больше, чем когда я пришел сюда. Я набрал мышечную массу. Я сразу получил специальный график: строгая диета, много фитнеса и дополнительной подготовки.

Я был приятно удивлен профессиональной поддержкой в ​«Генте». «Динамо» — известный украинский топ-клуб, но и он может многому здесь научиться.

Когда я перешел в «Гент», у меня не было чувства уверенности. «Динамо» убило во мне футболиста, я перестал получать удовольствие от игры. Я чувствовал на себе недовольные взгляды моих товарищей по команде и тренеров. Как будто я делал только что-то плохое. В «Генте» я получаю уважение и поддержку, я благодарен этому клубу.

За «Динамо» я играл с 10 лет. Я думаю, я заслужил больше шансов проявить себя в первой команде», — отметил Яремчук.

Роман Яремчук перешел в «Гент» из «Динамо» в августе прошлого года. В этом сезоне форвард провел за «Гент» 23 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Роман Яремчук футболист#Яремчук Гент Динамо