Игрок бельгийского "Гента" Яремчук: "Динамо" убило во мне футболиста

Только выступая за «Гент», украинский форвард вернул уверенность в своих силах

Яремчук гораздо лучше чувствует себя в "Генте", чем в "Динамо" / twitter.com/KAAGent Яремчук гораздо лучше чувствует себя в "Генте", чем в "Динамо" / twitter.com/KAAGent 22-летний бывший форвард киевского «Динамо» Роман Яремчук, который сейчас защищает цвета бельгийского «Гента», поделился впечатлениями от своих выступлений за новый клуб, сообщает Sport.ua со ссылкой на бельгийский Sport Voetbal Magazine.

«Сейчас я вешу на четыре килограмма больше, чем когда я пришел сюда. Я набрал мышечную массу. Я сразу получил специальный график: строгая диета, много фитнеса и дополнительной подготовки.

Я был приятно удивлен профессиональной поддержкой в ​«Генте». «Динамо» — известный украинский топ-клуб, но и он может многому здесь научиться.

Когда я перешел в «Гент», у меня не было чувства уверенности. «Динамо» убило во мне футболиста, я перестал получать удовольствие от игры. Я чувствовал на себе недовольные взгляды моих товарищей по команде и тренеров. Как будто я делал только что-то плохое. В «Генте» я получаю уважение и поддержку, я благодарен этому клубу.

За «Динамо» я играл с 10 лет. Я думаю, я заслужил больше шансов проявить себя в первой команде», — отметил Яремчук.

Роман Яремчук перешел в «Гент» из «Динамо» в августе прошлого года. В этом сезоне форвард провел за «Гент» 23 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.