Сабо: не верю, что нынешнее "Динамо" может играть лучше, чем сейчас

По мнению известного украинского тренера, команде "Динамо" должно быть стыдно за свою игру.

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал нынешний киевский клуб и его игроков:

«Несмотря на то, что «Динамо» – гранд украинского футбола, но на сегодняшний день – слабенький. Никуда от этого не денешься. Мы же видим, что у киевской команды нет никакой игры. То, что команда стала неузнаваема – это факт. Должно быть стыдно за то, как играет сегодня «Динамо». В первую очередь должно быть стыдно команде. Даже не знаю, кого можно из «Динамо» брать в сборную Украины. Этот клуб всегда славился хорошей средней линией. Не все футболисты годятся для такой команды, как «Динамо».

Понимаю, когда на тренировочных сборах работают месяц-два, а потом команда выходит на определенный уровень. Не верю, что нынешняя команда сможет играть лучше, чем она сейчас играет. У футболистов нет класса, чтобы продемонстрировать свой лучший уровень.

Нужны хорошие игроки. Есть атака у «Динамо»? Нет. Есть фланговые проходы, которыми славились киевляне? Их практически нет. А что в средней линии, которая постоянно догоняет атаку противника? Нужно наоборот – ее встречать. Говорили, год или полтора назад, что из Шепелева вырастет хороший футболист. Где он? Нет его. Непонятно, что сейчас творится в «Динамо», - отметил Сабо.

Напомним, что в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» сенсационно уступило «Вересу» со счетом 1:3. Все три удаления в матче, по мнению Комитета арбитров ФФУ, были правильными.