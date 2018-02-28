"Шахтер" может попасть в десятку лучших клубов Европы уже этой весной

Два очка за победу над «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов позволили горнякам достичь показателя в 81 пункт в рейтинге.

Два украинских клуба продолжают попытки улучшить личные достижения в текущем еврокубковом цикле, сообщает Федерация футбола Украины.

Два очка за победу над «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов позволили горнякам достичь показателя в 81 пункт в рейтинге. Напомним, для калькуляции индивидуального коэффициента клуба в расчет включают сумму набранных им очков за пять последних сезонов.

Благодаря этому «Шахтер» обошел в реестре «Бенфику», которая уже вылетела из еврокубков, и вплотную приблизился к «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси», которые не выиграли в последних поединках, но продолжают кампанию. Да и от «Порту», который после разгромного домашнего поражения от «Ливерпуля» (0:5), наверняка, прекратит борьбу, расстояние небольшое.

Итак, в теории горняки не только имеют реальные шансы на обновление клубного и национального рекорда в плане места в рейтинге УЕФА (13-е в 2013 году), но и могут попасть в топ-десятку!

«Динамо» также на пути к улучшению своего рекордного показателя по итогам цикла. Пока что наивысшим достижением бело-синих была 25-я позиция (2013, 2017). После двух ничьих с АЕКом у киевлян 61 очко и 22-е место в рейтинге.

Топ-25 рейтинга клубов УЕФА (2013/2014–2017/2018)

1 Реал (Испания) 150,0

2 Бавария (Германия) 127,0

3 Барселона (Испания) 127,0

4 Атлетико (Испания) 126,0

5 Ювентус (Италия) 121,0

6 ПСЖ (Франция) 109,0

7 Севилья (Испания) 109,0

8 Манчестер Сити (Англия) 99,0

9 Боруссия Д (Германия) 88,0

10 Порту (Португалия) 85,0

11 Арсенал (Англия) 83,0

12 МЮ (Англия) 82,0

13 Челси (Англия) 82,0

14 Шахтер (Украина) 81,0

15 Бенфика (Португалия) 80,0

16 Наполи (Италия) 78,0

17 Зенит (Россия) 77,0

18 Базель (Швейцария) 69,0

19 Тоттенхэм (Англия) 67,0

20 Байер (Германия) 66,0

21 Шальке (Германия) 62,0

22 Динамо К (Украина) 61,0

23 Лион (Франция) 57,5

24 Бешикташ (Турция) 57,0

25 Монако (Франция) 57,0