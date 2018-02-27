Голкипер "Зари" Лунин назван лучшим футболистом Украины среди игроков до 19 лет

21:58, 27 февраля 2018
Футбол
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Андрей Лунин / /zarya-lugansk.com

Воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин выиграл референдум, который уже пятый год проводит проект "Золотой Талант", в возрастной категории U-19. Причем — фактически без конкуренции. Вратарь, в начале 2017 года выступавший за "Днепр", а затем раскрывшийся в "Заре", выиграл шесть из восьми опросов в номинации "Футболист месяца" среди игроков до 19 лет. А в финальной части набрал больше баллов, чем обладатели второго и третьего мест, вместе взятые.

При этом Лунин может стать первым футболистом, который дважды кряду выиграл референдум проекта "Золотой Талант" в одной возрастной категории. Ведь и в 2018-м он попадает в число футболистов не старше 19 лет.

По сообщениям СМИ, на Андрея Лунина зимой претендовал испанский "Реал Сосьедад", однако по информации испанской Mundo Deportivo, клуб отказался от покупки украинца.

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Теги: #Андрей Лунин#проект Золотой талант