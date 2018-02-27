Экс-игрок сборной Франции Насри дисквалифицирован на полгода из-за процедуры переливания крови
17:56, 27 февраля 2018
439 0
В 2016 году футболист прошел в клинике Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства.
Самир Насри / mirror.co.uk
Экс-игрок сборной Франции и английского «Манчестер Сити» Самир Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Насри дисквалифицирован за то, что в 2016 году прошёл в клинике в Лос-Анджелесе ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства.
Благодаря процедуре переливания крови можно скрыть следы употребления допинга и наркотиков в организме.
Сейчас 30-летний хавбек является свободным агентом. Сообщается, что решение о дисквалификации игрока может быть обжаловано.
Ранее УНИАН сообщал, что капитан "Шахтера" Дарио Срна дисквалифицирован на 17 месяцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter