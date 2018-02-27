Экс-игрок сборной Франции Насри дисквалифицирован на полгода из-за процедуры переливания крови

17:56, 27 февраля 2018
Футбол
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Самир Насри / mirror.co.uk

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Насри дисквалифицирован за то, что в 2016 году прошёл в клинике в Лос-Анджелесе ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства.

Благодаря процедуре переливания крови можно скрыть следы употребления допинга и наркотиков в организме.

Сейчас 30-летний хавбек является свободным агентом. Сообщается, что решение о дисквалификации игрока может быть обжаловано. 

Ранее УНИАН сообщал, что капитан "Шахтера" Дарио Срна дисквалифицирован на 17 месяцев.

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Теги: #Насри дисквалификация