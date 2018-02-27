Наставник "Шахтера" Фонсека является кандидатом на пост главного тренера "Арсенала"

Португальский специалист - один из потенциальных сменщиков Арсена Венгера в лондонском клубе.

Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера лондонского "Аренала".

Как утверждает The Telegraph, клуб пока не определился с будущим нынешнего главного тренера команды Арсена Венгера, но уже присматривается к потенциальным кандидатам на его замену.

Среди потенциальных сменщиков Венгера издание, помимо Фонсеки, также выделяет тренера «Монако» Леонарду Жардима, Йоахим Лева из сборной Германии, Брендана Роджерса из «Селтика», итальянца Карло Анчелотти, а также двух бывших игроков «Арсенала» – Тьерри Анри и Микеля Артету.

Будущее Венгера решится в конце сезона на встрече с владельцами клуба. Окончательное решение будет зависеть от итоговых результатов «Арсенала» в английской Премьер-лиге и Лиге Европы.