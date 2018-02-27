Комитет арбитров ФФУ: все удаления в матче "Верес" - "Динамо" были правильными

В Комитете детально разобрали эпизоды с нарушениями правил.

По мнению комитета арбитров ФФУ, Александр Дердо поступил правильно, удалив троих игроков в матче чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги «Верес» - «Динамо» (3:1), сообщает официальный сайт ФФУ.

Выводы Комитета следующие:

Удаление Ротаня. Игрок гостей совершает нарушение в ситуации срыва очевидной голевой возможности, начиная задерживать футболиста Кулиша еще за пределами штрафной площади. Тем самым он замедляет его продвижение к воротам, продолжая при этом нарушать Правила уже внутри штрафной площади. Техническая санкция в виде пенальти и дисциплинарная санкция в виде красной карточки были правильными, потому что это соответствует требованиям указанным в циркуляре ФИФА, согласно которым арбитр должен контролировать в таких случаях следующее: имел ли защитник желание и намерение сыграть в мяч или он осуществляет преднамеренную задержку против соперника направленную на воспрепятствование сопернику реализовать возможность забить гол.

Читайте такжеГолкипер "Вереса" после победы над "Динамо": немного зарубились, эмоции меня захлестнулиУдаление Бурды. Игрок гостей за получение второй желтой карточки был правильно удален с поля. На 57-й минуте этот игрок совершает очевидное нарушение ногой на вратаре хозяев, который находился на газоне для того, чтобы отбить мяч. Явное неспортивное поведение. На 66-й минуте тот же игрок совершает нарушение против Степанюка во время начала контратакующих действий. Арбитр применяет предпочтение в пользу хозяев, но, когда игра останавливается, он правильно выносит вторую желтую карточку. Решение вынести красную карточку правильное.

Удаление Симинина. Игрок хозяев за получение второй желтой карточки был правильно удален с поля. На 65-й минуте этот игрок совершает нарушение особой тяжести против соперника и получает желтую карточку. На 72-й минуте тот же игрок, действуя по Правилам и в некорректный способ, против непосредственного соперника правильно получает вторую желтую карточку. Решение вынести красную карточку полностью правильное», – пишет официальный сайт Комитета арбитров ФФУ.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло ровенскому "Вересу" в воскресном матче УПЛ с тремя удалениями со счетом 1:3.