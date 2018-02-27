УЕФА представил новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА

Начиная с сезона 2018/19 меняются форматы проведения еврокубков.

С сезона 2018/19 будут изменены форматы Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Официальный сайт организации подробно представил нововведения в регламентах турниров.

Отныне в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА автоматические путевки получат 26 команд, включая победителей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Еще шесть участников определятся в ходе квалификации.

Каждая команда, вылетевшая в отборе Лиги чемпионов, получит шанс добиться успеха в Лиге Европы. Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 команд, еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (Путь чемпионов и Путь представителей лиг).

Кроме того, введен предварительный раунд квалификации в Лиге чемпионов (будет проведен мини-турнир с игрой на выбывание) и в Лиге Европы (двухматчевые противостояния).

В основной сетке обоих турниров изменений не будет за исключением разнесенных во времени матчей - 19:55 и 22:00 по киевскому времени - в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Таким образом, участниками сезона 2018/19 станут действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА (1), действующий победитель Лиги Европы УЕФА (1), по четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (сейчас это Испания, Германия, Англия, Италия (16), по две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге: Франция, Россия (4), чемпионы ассоциаций с 7-го по 10-е места в рейтинге: Португалия, Украина, Бельгия, Турция (4).

Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место (Чехия), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути чемпионов. А если действующий победитель Лиги Европы получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет обладатель третьей строчки в чемпионате, занимающем пятое место в рейтинге (Франция), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути представителей лиг.

Одна ассоциация может быть представлена на групповом этапе максимум пятью клубами.

В квалификации вице-чемпион Украины будет представлен в Пути представителей лиг (две путевки в групповой этап).

Здесь сыграют обладатели третьих мест из ассоциаций, занимающих в рейтинге пятое и шестое места, а также вице-чемпионы ассоциаций, находящихся в рейтинге с седьмого по 15-е места. В целом будет сыграно три отборочных раунда:

Второй отборочный раунд: шесть команд

Третий отборочный раунд: пять команд плюс три победителя второго отборочного раунда

Раунд плей-офф: четыре победителя третьего отборочного раунда

Команды, которые проиграют во втором отборочном раунде Пути представителей лиг, продолжат еврокубковый сезон в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг Лиги Европы. Команды, которые вылетят в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг или в раунде плей-офф, напрямую попадут в групповой этап Лиги Европы.