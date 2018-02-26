Суркис ведет переговоры о назначении Рианчо главным тренером "Динамо" - СМИ

На данный момент испанский специалист входит в тренерский штаб сборной Украины.

Президент "Динамо" Игорь Суркис ведет переговоры о назначении 58-летнего испанского специалиста Рауля Рианчо главным тренером команды.

Об этом сообщает "Динамомания".

Рианчо работал ассистентом Сергея Реброва с 2014-по 2016-й год. В этот период киевляне дважды выигрывали чемпионат Украины, а также выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

После окончания контракта с "Динамо" Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.