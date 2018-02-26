Суркис ведет переговоры о назначении Рианчо главным тренером "Динамо" - СМИ

21:47, 26 февраля 2018
Футбол
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Рауль Рианчо работал в &quot;Динамо&quot; с 2014-го по 2016 год / football.ua

Об этом сообщает "Динамомания". 

Рианчо работал ассистентом Сергея Реброва с 2014-по 2016-й год. В этот период киевляне дважды выигрывали чемпионат Украины, а также выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

После окончания контракта с "Динамо" Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

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Теги: #Рауль Рианчо Динамо