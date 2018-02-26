Началась продажа билетов на матч "Динамо" - "Лацио"

17:22, 26 февраля 2018
Футбол
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Стартовала продажа билетов на поединок &quot;Динамо&quot; - &quot;Лацио&quot; / facebook.com/fcdynamoua

Поединок состоится на НСК "Олимпийский". Как сообщает официальный сайт "Динамо", билеты стоят 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривен, в зависимости от места. Владельцам клубных абонементов на домашние матчи полагается скидка 15%.

Продажа билетов доступна в кассах НСК «Олимпийский», стадиона им. Лобановского, а также онлайн. В день матча будет работать дополнительно касса на Спортивной площади.

Напомним, матч пройдет 15 марта. Начало – 20.00.

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Теги: #матч Динамо - Лацио
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