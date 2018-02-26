УЕФА собирается ввести четвертую замену в футболе

16:21, 26 февраля 2018
Футбол
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ua-football.com

Об этом сообщает испанская Marca.

Организация обеспокоена нагрузкой на футболистов и таким образом хочет ее уменьшить. В УЕФА довольны тестированием четвертой замены на юниорских молодежных чемпионатах Европы в последние два года и убеждены в необходимости нововведения.

На данный момент в правилах разрешены три замены в основное время. Четвертая замена на некоторых турнирах практикуется в овертайме.

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Теги: #четвертая замена в футболе