УЕФА собирается ввести четвертую замену в футболе

Союз европейских футбольных ассоциаций обеспокоен нагрузкой на игроков.

УЕФА собирается ввести в футболе возможность четвертой замены в основное время.

Об этом сообщает испанская Marca.

Организация обеспокоена нагрузкой на футболистов и таким образом хочет ее уменьшить. В УЕФА довольны тестированием четвертой замены на юниорских молодежных чемпионатах Европы в последние два года и убеждены в необходимости нововведения.

На данный момент в правилах разрешены три замены в основное время. Четвертая замена на некоторых турнирах практикуется в овертайме.