Роналду: у меня есть силы бороться за шестой "Золотой мяч"

По словам португальца, многое будет зависеть от того, как будет выступать его команда.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду считает, что сможет выиграть шестой «Золотой мяч», если команда будет побеждать в турнирах. Слова португальца приводит AS.

«Я никогда не мог подумать, что выиграю Золотой мяч пять раз. И если бы моя карьера завершалась прямо сейчас, то я бы был вполне доволен своими достижениями. Если мне удастся выиграть этот трофей еще два-три раза, то я буду невероятно счастлив. Чувствую, что у меня есть еще силы бороться за очередной Золотой мяч. Правда, многое зависит от того, что удастся выиграть команде».

Отметим, что Криштиану Роналду выиграл 5 премий "Золотой мяч". Столько же и у Лионеля Месси.