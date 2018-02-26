Роналду: у меня есть силы бороться за шестой "Золотой мяч"

16:01, 26 февраля 2018
Футбол
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Роналду сравнялся по количеству &quot;Золотых Мячей&quot; с Месси / medias.lequipe.fr

«Я никогда не мог подумать, что выиграю Золотой мяч пять раз. И если бы моя карьера завершалась прямо сейчас, то я бы был вполне доволен своими достижениями. Если мне удастся выиграть этот трофей еще два-три раза, то я буду невероятно счастлив. Чувствую, что у меня есть еще силы бороться за очередной Золотой мяч. Правда, многое зависит от того, что удастся выиграть команде».

Отметим, что Криштиану Роналду выиграл 5 премий "Золотой мяч". Столько же и у Лионеля Месси. 

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Теги: #Криштиану Роналду Золотой мяч