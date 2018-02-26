Роналду: у меня есть силы бороться за шестой "Золотой мяч"
16:01, 26 февраля 2018Футбол
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По словам португальца, многое будет зависеть от того, как будет выступать его команда.
Роналду чувствует в себе силы выиграть еще один "Золотой Мяч" / medias.lequipe.fr
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду считает, что сможет выиграть шестой «Золотой мяч», если команда будет побеждать в турнирах. Слова португальца приводит AS.
«Я никогда не мог подумать, что выиграю Золотой мяч пять раз. И если бы моя карьера завершалась прямо сейчас, то я бы был вполне доволен своими достижениями. Если мне удастся выиграть этот трофей еще два-три раза, то я буду невероятно счастлив. Чувствую, что у меня есть еще силы бороться за очередной Золотой мяч. Правда, многое зависит от того, что удастся выиграть команде».
Отметим, что Криштиану Роналду выиграл 5 премий "Золотой мяч". Столько же и у Лионеля Месси.
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