Голкипер "Вереса" после победы над "Динамо": немного зарубились, эмоции меня захлестнули

Александр Бандура прокомментировал успех своей команды в матче с киевским "Динамо".

Голкипер "Вереса" Александр Бандура прокомментировал свою стычку с защитником "Динамо" Никитой Бурдой.

"Немного "зарубились". Я не хотел никого бить, я мирный человек, но эмоции захлестнули. Сдержали меня.

Погода? В начале матча я замерз, но потом такой адреналин пошел, что я и забыл, что зима. Думал, лето. Жара была. Нам давно президент сказал, что на лидеров повышенные премиальные, поэтому мотивация у нас была", – рассказал Бандура в эфире программы "Профутбол".

Как сообщал УНИАН, вчера во Львове "Верес" одержал сенсационную победу над вице-чемпионом Украины. Арбитр при этом удалил с поля двух игроков "Динамо" и одного футболиста "Вереса". Во втором тайме произошла стычка между голкипером хозяев Александром Бандурой и динамовцем Никитой Бурдой. Вскоре после этого Бурда получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно.