Суркис: на той стороне воюют много болельщиков "Шахтера", на нашей - болельщики "Динамо" (видео)

Президент "Динамо" дал обширное интервью после поражения киевского клуба в Спортивном арбитражном суде по "делу Мариуполя".

Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что болельщики «Шахтера» воюют на стороне России.

«В мае 2017 года на НСК «Олимпийский» я собрал руководителей ФФУ. Там был не только Андрей Павелко, а и Вадим Костюченко, Владимир Генинсон, Александр Бандурко и Игорь Кочетов. Я тогда сказал, что если «Мариуполь» выйдет в Премьер-лигу, надо будет думать о безопасности. Особенно я подчеркнул, для «Динамо», учитывая, что наши болельщики были одними из инициаторов революции достоинства. Надо было сделать, что поездка в Мариуполь была безопасной для моих футболистов и болельщиков клуба.

Любой здравомыслящий человек должен был понимать, что могут быть провокации, ведь на той стороне воюют болельщики «Шахтера». Я не говорю, что все, но таких много. На нашей же стороне в огромном количестве воюют болельщики «Динамо», - отметил Суркис в интервью передаче "Профутбол".

«В июне мы договорились, что перед каждым матчем в Мариуполе мы будем рассматривать каждую ситуацию в отдельности. Это было утверждено, но не подписано, в чем и заключается наша главная ошибка. Александр Бандурко, имея на то основания, направил письмо в СБУ, где было сказано, что играть в Мариуполе не безопасно. Он хотел озвучить это письмо на заседании исполкома ФФУ 20 июня, но Павелко вырвал у него это письмо и сказал, что это не его компетенция, что это политический вопрос и он не должен его решать.

В августе я еще раз встречался с Павелко, в Монако. Мы договорились, что матч перенесут в Киев, а матч «Вереса» с «Шахтером» – в Харьков. А ответный матч, 2 декабря, мы должны были сыграть в Мариуполе. С этой инициативой, по словам Павелко, должен был выступить Андрей Шевченко».

После присуждения «Динамо» технического поражения я связался с Павелко. Он сказал, чтобы Алексей Михайличенко позвонил Андрею Санину, и они договорились о проведении матча. Потом мы подали апелляцию и опять связался с Павелко. Он сказал, что нужно провести собрать руководство всех клубов и с помощью голосования отменить решение о техническом поражении. Если бы мы договорились о переигровке, то я просил бы гарантии безопасности в месте проведения матча. Гарантии от Павелко мне не нужны.

«Мариуполь» в этой истории выполнял роль младшего брата. Я не разговаривал по этому поводу с Ахметовым, но Павелко мне постоянно говорил, что ему нужно решить этот вопрос с президентом «Шахтера», – сказал Суркис.

Полная версия интервью президента "Динамо" - в прилагаемом видео.