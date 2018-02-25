Хацкевич после поражения "Динамо" от "Вереса": если судья не справляется, ему нужно заканчивать деятельность

Наставник "Динамо" считает, что некоторые моменты судейства в матче "Верес" - "Динамо" понять сложно.

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал поражение столичного клуба в выездном поединке с «Вересом» на послематчевой пресс-конференции.

"Учитывая количество индивидуальных ошибок, которые мы допустили в обороне, непонятно, с какой концентрацией вышли на игру некоторые наши футболисты. Фамилии я называть не буду, мы сами разберем это в коллективе. Конечно, на таком поле созидать было тяжело. После второго удаления эмоции уже преобладали над здравым смыслом. При этом команда не останавливалась, играла, но мы пропустили в контратаке вследствие индивидуальной ошибки", - отметил Хацкевич, которого цитирует официальный сайт киевского "Динамо".

Также наставник "бело-синих" остановился на вопросе арбитража поединка.

"Результат мы уже не исправим, мы его принимаем, но некоторые моменты судейства понять сложно. То же удаление Ротаня, ведь в том моменте Кадар находился ниже. За что дали вторую карточку Бурде – я вообще не понимаю. Если за фол в центре поля – это его решение. Считаю, что если арбитр не справляется с такой компактной игрой и таким изобилием борьбы, то ему нужно заканчивать судейскую деятельность".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" потерпело поражение во Львове от новичка Премьер-лиги "Вереса" со счетом 1:3. После удаления двоих игроков - Ротаня и Бурды - киевляне завершали игру вдевятером. В составе "Вереса" удаление заработал Симинин.