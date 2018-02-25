"Ман Сити" украинца Зинченко добыл первый титул в сезоне, разбив "Арсенал" в Кубке английской лиги

Александр Зинченко был включен в заявку "горожан", но не вышел на поле.

На лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся финальный матч традиционного турнира в английском футболе - Кубка английской лиги сезона-2017/18.

В финальной игре двух грандов британского футбола "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" - 3:0.

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко не принял участия в игре, однако был включен в заявку команды и остался на скамейке запасных.

"Ман Сити" полностью переиграл оппонента в обоих таймах. На 19-й минуте Агуэро убежал от защитников "Арсенала" и перебросил голкипера "Канониров" Оспину - 1:0. На 59-й минуте отличился Компани после розыгрыша углового. А на 65-й минуте Давид Сильва элегантно разобрался в чужой штрафной, поставив восклицательный знак. 3:0.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги, при этом команда в этом сезоне может пополнить свою коллекцию более ценными трофеями. На данный момент "горожане" уверенно лидируют в чемпионате Англии, а также участвуют в плей-офф Лиги чемпионов.