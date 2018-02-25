"Шахтер" оторвался от "Динамо" на 6 очков, разгромив "Зирку"

Горняки показали зрелищный и результативный футбол в очередном календарном матче УПЛ.

В Харькове состоялся матч 21-го тура Премьер-лиги, в котором «Шахтер» принимал «Зирку». Горняки победили с разгромным счетом – 5:0, сообщает официальный сайт турнира.

Все голы были забиты в первой половине встречи. Счет голам "Шахтера" открыл Феррейра после изящной комбинации с участием Коваленко и Тайсона. Уже спустя 4 минуты Коваленко отличился сам, замкнув прострел Исмаили. Затем настал черед Марлоса, который сделал дубль. А на последней минуте первого тайма Феррейра установил счет 5:0. Он продержался вплоть до финального свистка.

"Шахтер" набрал 48 очков и, с учетом поражения "Динамо" от "Вереса", ушел в отрыв от главного конкурента. Теперь расстояние между двумя грандами украинского футбола составляет 6 пунктов.