"Верес" не оставил шансов "Динамо" в матче с тремя удалениями в УПЛ

18:59, 25 февраля 2018
Футбол
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&quot;Верес&quot; - &quot;Динамо&quot; - 3:1 / facebook.com/fcdynamoua

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Начало встречи оказалось оглушительным для вице-чемпиона Украины - на 13-й минуте Кулиш открыл счет в матче, воспользовавшись ошибкой защитников "Динамо".

На 22-й минуте арбитр удалил Ротаня за фол последней надежды и назначил в ворота киевлян пенальти. Симинин переиграл голкипера "Динамо" Рудько с 11-метрового.

В первом тайме киевляне практически не создавали моментов, и все же на 42-й минуте Цыганков после классного прохода Вербича сократил отставание. 2:1.

Во втором тайме защитник "Динамо" Бурда получил две подряд желтые карточки и на 66-й минуте оставил свою команду вдевятером! Через 6 минут удаление состоялось и в составе хозяев - красный свет увидел перед собой Симинин.

На 82-й минуте "Верес" восстановил перевес в два гола: Кожанов прострелил с правого фланга, а Степанюк в касание пробил по воротам. В итоге - первая победа "Вереса" над "Динамо" в истории. 

"Верес" набрал 29 очков. Динамовцы остались с 42 пунктами в турнирной таблице.

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Теги: #УПЛ