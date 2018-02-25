"Верес" не оставил шансов "Динамо" в матче с тремя удалениями в УПЛ

"Динамо" завершало встречу вдевятером, а "Верес" - вдесятером.

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" прошел матч 21-го тура Премьер-лиги, в котором "Верес" обыграл "Динамо" со счетом 3:1.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Начало встречи оказалось оглушительным для вице-чемпиона Украины - на 13-й минуте Кулиш открыл счет в матче, воспользовавшись ошибкой защитников "Динамо".

На 22-й минуте арбитр удалил Ротаня за фол последней надежды и назначил в ворота киевлян пенальти. Симинин переиграл голкипера "Динамо" Рудько с 11-метрового.

В первом тайме киевляне практически не создавали моментов, и все же на 42-й минуте Цыганков после классного прохода Вербича сократил отставание. 2:1.

Во втором тайме защитник "Динамо" Бурда получил две подряд желтые карточки и на 66-й минуте оставил свою команду вдевятером! Через 6 минут удаление состоялось и в составе хозяев - красный свет увидел перед собой Симинин.

На 82-й минуте "Верес" восстановил перевес в два гола: Кожанов прострелил с правого фланга, а Степанюк в касание пробил по воротам. В итоге - первая победа "Вереса" над "Динамо" в истории.

"Верес" набрал 29 очков. Динамовцы остались с 42 пунктами в турнирной таблице.