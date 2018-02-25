"Олимпик" обыграл "Сталь" в матче Премьер-лиги

16:26, 25 февраля 2018
Футбол
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&quot;Олимпик&quot; победил &quot;Сталь&quot; / facebook.com/fcolympicdonetsk

"Олимпик" обыграл "Сталь" со счетом 2:0. Судьбу встречи номинальные хозяева решили во втором тайме.  

На 67-й минуте счет открыл полузащитник "Олимпика" Руслан Кисиль, затем второй гол забил Станислав Беленький с пенальти.

"Олимпик" набрал 28 очков и вышел на 5-е место в турнирной таблице. "Стали" не удалось покинуть последнее место. У команды 15 очков. 

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