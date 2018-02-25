"Олимпик" обыграл "Сталь" в матче Премьер-лиги

Два гола донетчане забили после перерыва.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского состоялась встреча в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

"Олимпик" обыграл "Сталь" со счетом 2:0. Судьбу встречи номинальные хозяева решили во втором тайме.

На 67-й минуте счет открыл полузащитник "Олимпика" Руслан Кисиль, затем второй гол забил Станислав Беленький с пенальти.

"Олимпик" набрал 28 очков и вышел на 5-е место в турнирной таблице. "Стали" не удалось покинуть последнее место. У команды 15 очков.