"Олимпик" обыграл "Сталь" в матче Премьер-лиги
16:26, 25 февраля 2018
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Два гола донетчане забили после перерыва.
"Олимпик" победил "Сталь" / facebook.com/fcolympicdonetsk
В Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского состоялась встреча в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.
"Олимпик" обыграл "Сталь" со счетом 2:0. Судьбу встречи номинальные хозяева решили во втором тайме.
На 67-й минуте счет открыл полузащитник "Олимпика" Руслан Кисиль, затем второй гол забил Станислав Беленький с пенальти.
"Олимпик" набрал 28 очков и вышел на 5-е место в турнирной таблице. "Стали" не удалось покинуть последнее место. У команды 15 очков.
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