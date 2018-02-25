"Заря" разгромила конкурента в борьбе за третье место в УПЛ "Ворсклу" (видео)
16:05, 25 февраля 2018
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Луганчане забили трижды в ворота полтавской команды.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
В Запорожье состоялся матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала "Ворсклу".
Победу с крупным счетом - 3:0 - одержали луганчане. Все три гола были забиты во второй половине второго тайма.
«Заря» открыла счет на 70-й минуте матча. Артем Гордиенко забил после неудачного выхода вратаря «Ворсклы» Богдана Шуста.
На 76-й минуте форвард «Зари» Юри забил ударом через себя.
Окончательный счет установил Артем Громов на 88-й минуте.
На 68-й минуте Вадим Сапай получил вторую желтую карточку и покинул поле.
"Заря" сократила отставание от "Ворсклы", которая идет третьей в турнирной таблице, до 1 очка.
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