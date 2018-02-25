"Заря" разгромила конкурента в борьбе за третье место в УПЛ "Ворсклу" (видео)

Луганчане забили трижды в ворота полтавской команды.

В Запорожье состоялся матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала "Ворсклу".

Победу с крупным счетом - 3:0 - одержали луганчане. Все три гола были забиты во второй половине второго тайма.

«Заря» открыла счет на 70-й минуте матча. Артем Гордиенко забил после неудачного выхода вратаря «Ворсклы» Богдана Шуста.

На 76-й минуте форвард «Зари» Юри забил ударом через себя.

Окончательный счет установил Артем Громов на 88-й минуте.

На 68-й минуте Вадим Сапай получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Заря" сократила отставание от "Ворсклы", которая идет третьей в турнирной таблице, до 1 очка.