"Черноморец" и "Карпаты" сыграли в нулевую ничью в УПЛ (видео)

16:22, 24 февраля 2018
Футбол
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Поле стадиона &quot;Черноморец&quot; перед матчем / ФК &quot;Черноморец&quot;

Поединок проходил в сложных погодных условиях, при сильном снегопаде.

На 29-й минуте игрок хозяев Ковалец получил красную карточку за удар Вербного по лицу, и "Черноморец" провел большую часть матча в меньшинстве. 

Тем не менее, "Карпаты" не сумели воспользоваться численным перевесом. Поединок завершился вничью - 0:0.

Обе команды продолжают находиться внизу таблицы. У "Карпат" 19 очков, у "Черноморца" - 18 пунктов.

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Теги: #УПЛ-2017/18