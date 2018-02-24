"Черноморец" и "Карпаты" сыграли в нулевую ничью в УПЛ (видео)

Игра состоялась при сильном снегопаде.

В Одессе состоялся матч 21-го тура УПЛ, в котором «Черноморец» принимал «Карпаты».

Поединок проходил в сложных погодных условиях, при сильном снегопаде.

На 29-й минуте игрок хозяев Ковалец получил красную карточку за удар Вербного по лицу, и "Черноморец" провел большую часть матча в меньшинстве.

Тем не менее, "Карпаты" не сумели воспользоваться численным перевесом. Поединок завершился вничью - 0:0.

Обе команды продолжают находиться внизу таблицы. У "Карпат" 19 очков, у "Черноморца" - 18 пунктов.