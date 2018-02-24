"Черноморец" и "Карпаты" сыграли в нулевую ничью в УПЛ (видео)
16:22, 24 февраля 2018
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Игра состоялась при сильном снегопаде.
Поле стадиона "Черноморец" перед матчем / ФК "Черноморец"
В Одессе состоялся матч 21-го тура УПЛ, в котором «Черноморец» принимал «Карпаты».
Поединок проходил в сложных погодных условиях, при сильном снегопаде.
На 29-й минуте игрок хозяев Ковалец получил красную карточку за удар Вербного по лицу, и "Черноморец" провел большую часть матча в меньшинстве.
Тем не менее, "Карпаты" не сумели воспользоваться численным перевесом. Поединок завершился вничью - 0:0.
Обе команды продолжают находиться внизу таблицы. У "Карпат" 19 очков, у "Черноморца" - 18 пунктов.
Черноморец - Карпаты - 0:0. Видео матча
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